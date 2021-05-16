Video Yaşam Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan gencin çaresiz bekleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı | Video

Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan gencin çaresiz bekleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı | Video

Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan gencin çaresiz bekleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı | Video
16.05.2021 | 11:44

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilerek nehre atıldığı iddia edilen gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi kenarından geçen Sakarya Nehri'nde 3 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Samet Ç. (29), nehir kenarında araç içerisinde kız arkadaşıyla konuştuğu esnada kızın yakınları geldi. Araçtan zorla indirilen genç, kızın yakınları tarafından darp edildikten sonra nehre atıldı. Nehirde boğulma tehlikesi geçiren gence aldırış etmeyen şahıslar, gencin üzerine taş atmaya başladı. Yardım çığlıkları sonrasında şahıslar bölgeden kaçarken durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Samet Ç., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GENCİN ÖLÜMÜN KIYISINDA ÇARESİZ BEKLEYİŞİ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Adapazarı ilçesinde kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilerek nehre atıldığı iddia edilen gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği anların görüntüsü ortaya çıktı. Darp edildikten sonra nehre atılan ve boğulma tehlikesi geçiren gencin ölümün kıyısında çaresiz bekleyişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, gencin nehir kıyısında toprağa tutunması, polis ve sağlık ekibinin genci kurtarmaya çalışması yer alıyor.

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