Video Yaşam Kız isteme olayında 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Kız isteme olayında 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Kız isteme olayında 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video

04.04.2023 | 16:13

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasında kız isteme yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada hayatını kaybeden amca ve yeğen olayında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan Ferdi Gezer (45) ve yeğeni Erdoğan Gezer (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 1'i ağır olmak üzere 3 yaralının tedavisi ise sürerken polis ekiplerince olaya ilişkin yakalanan V.G(20), V.G(60), T.K(55), İ.Ç (25), R.T (31), L.K (42), H.K (22), G.G(38) olmak üzere toplamda 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlan 8 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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