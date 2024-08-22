Video Yaşam Kız kardeşinin eşini sokakta öldüren şüpheli yakalandı | Video
Kız kardeşinin eşini sokakta öldüren şüpheli yakalandı | Video

Kız kardeşinin eşini sokakta öldüren şüpheli yakalandı | Video

22.08.2024 | 14:34

Adana’da sokak ortasında başından vurulan kişinin kayınbiraderi tarafından öldürdüğü ortaya çıktı. Eniştesini öldüren şüpheli ise cinayet polisleri tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 19 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Gültekin(35), eşi S.G. ile anlaşamadıkları için bir süre önce boşanma kararı aldı. Çift arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma çıktığını öğrenen S.G.'nin kardeşi Volkan Özdemir(38), kayınbiraderi Cafer'i parka konuşmaya çağırdı. Konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özdemir, tabancayla Gültekin'in başına ateş açarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Gültekin hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Özdemir'in izini sürdü. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Isparta’da eski muhtarın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 00:19
Isparta'da eski muhtarın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 22.08.2024 | 15:53
Asırlık çınar ağacı faciaya yol açıyordu: Bir çatırtı koptu, kıyamet kopuyor sandık | Video 06:17
Asırlık çınar ağacı faciaya yol açıyordu: “Bir çatırtı koptu, kıyamet kopuyor sandık” | Video 22.08.2024 | 15:16
Kocasıyla tartışıp Boğaçay’a atladı | Video 02:43
Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı | Video 22.08.2024 | 15:00
Kız kardeşinin eşini sokakta öldüren şüpheli yakalandı | Video 00:55
Kız kardeşinin eşini sokakta öldüren şüpheli yakalandı | Video 22.08.2024 | 14:34
Tunceli’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı | Video 03:20
Tunceli’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı | Video 22.08.2024 | 14:34
Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı | Video 00:28
Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı | Video 22.08.2024 | 13:56
Samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 01:12
Samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 22.08.2024 | 13:23
Bolu Dağı Geçişi’nde feci kaza! Tır otomobili sürükleyerek devrildi: 2 ölü, 2 yaralı | Video 02:46
Bolu Dağı Geçişi'nde feci kaza! Tır otomobili sürükleyerek devrildi: 2 ölü, 2 yaralı | Video 22.08.2024 | 13:22
Denizli’de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı 00:28
Denizli'de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı 22.08.2024 | 13:34
Bozuk para yalanıyla yeni dolandırıcılık yöntemi 00:31
Bozuk para yalanıyla yeni dolandırıcılık yöntemi 22.08.2024 | 13:21
Sülümenli’de düğün eğlencesinde silahla ateş eden 5 şüpheli yakalandı 00:31
Sülümenli'de düğün eğlencesinde silahla ateş eden 5 şüpheli yakalandı 22.08.2024 | 13:19
Nusaybin ile Suriye arasındaki mayınlı sınır bölgesinde ilerleyen domuz sürüsü görüntülendi 00:49
Nusaybin ile Suriye arasındaki mayınlı sınır bölgesinde ilerleyen domuz sürüsü görüntülendi 22.08.2024 | 13:17
Kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi 06:11
Kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi 22.08.2024 | 12:46
Elazığ’da tehlikeli yolculuk kamerada 00:13
Elazığ’da tehlikeli yolculuk kamerada 22.08.2024 | 12:57
Sivas’ta ortaya çıkan dev yılan kamerada! Çeyrek asır sonra geri geldi... 01:03
Sivas'ta ortaya çıkan dev yılan kamerada! Çeyrek asır sonra geri geldi... 22.08.2024 | 12:46
Alıkonulan Türk insani yardım görevlisi, teşekkür için Büyükelçilikte! | Video 01:41
Alıkonulan Türk insani yardım görevlisi, teşekkür için Büyükelçilikte! | Video 22.08.2024 | 11:24
Arnavutköy’de olaylı gece, kimseye aldırış etmeden silahı ateşledi: 3 yaralı | Video 01:00
Arnavutköy’de olaylı gece, kimseye aldırış etmeden silahı ateşledi: 3 yaralı | Video 22.08.2024 | 10:41
Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçilerin Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:33
Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçilerin Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.08.2024 | 10:28
Kadına şiddete müdahale etmediği için sosyal medyada eleştirilen şahıs engelli çıktı! | Video 07:23
Kadına şiddete müdahale etmediği için sosyal medyada eleştirilen şahıs engelli çıktı! | Video 22.08.2024 | 10:14
Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu | Video 04:48
Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu | Video 22.08.2024 | 10:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA