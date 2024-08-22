Kız kardeşinin eşini sokakta öldüren şüpheli yakalandı | Video
Adana’da sokak ortasında başından vurulan kişinin kayınbiraderi tarafından öldürdüğü ortaya çıktı. Eniştesini öldüren şüpheli ise cinayet polisleri tarafından yakalandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Gültekin hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Özdemir'in izini sürdü. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı.
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