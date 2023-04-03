Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı | Video
2021 yılından itibaren restorasyon çalışması devam eden Kız Kulesi’nin üst kısmında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kuleye ait kubbe ortaya çıktı. Ortaya çıkan Kız Kulesi'nin kubbesi havadan görüntülendi.
Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi'nin üst tarafında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kulenin kubbesi ortaya çıktı.
MÜZE KART İLE ZİYARET EDİLEBİLECEK
Müze Kart'ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi'nin, "Anıt Eser" olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı | Video 03.04.2023 | 15:31
01:03
Amasya'da 10 ton saman kül oldu | Video 03.04.2023 | 15:35
02:14
Çatalca’da otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü| Video 03.04.2023 | 14:55
00:55
PKK'nın gençlik yapılanmasında 19 şüpheli yakalandı | Video 03.04.2023 | 15:00
02:36
EFT’yi geri çekerek dolandırmaya çalıştılar, yakalandılar | Video 03.04.2023 | 14:08
00:20
00:35
Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı | Video 03.04.2023 | 14:46
04:10
Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı | Video 03.04.2023 | 14:08
03:41
Tüp değişimi esnasında korku dolu anlar kamerada | Video 03.04.2023 | 13:24
05:48
01:54
Arkadaşlarına silah doğrultan sanığa 7 yıl hapis | Video 03.04.2023 | 12:51
06:14
01:07
Rusya St. Petersburg’da patlama: 1 ölü, 31 yaralı | Video 03.04.2023 | 12:43
01:09
06:12
Milyonluk villadan AFAD çadırına | Video 03.04.2023 | 12:23
02:38
Balkonda kafasına dayadığı tüfekle mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 03.04.2023 | 12:23
00:31
00:57
00:34
Aracının tavanından defalarca ateş eden şahıs yakalandı | Video 03.04.2023 | 11:11