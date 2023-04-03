Video Yaşam Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı | Video
Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı | Video

Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı | Video

03.04.2023 | 14:08

2021 yılından itibaren restorasyon çalışması devam eden Kız Kulesi’nin üst kısmında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kuleye ait kubbe ortaya çıktı. Ortaya çıkan Kız Kulesi'nin kubbesi havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi'nin üst tarafında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kulenin kubbesi ortaya çıktı.

MÜZE KART İLE ZİYARET EDİLEBİLECEK
Müze Kart'ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi'nin, "Anıt Eser" olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.

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