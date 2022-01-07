Kız Kulesi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video

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İstanbul’un sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi'nin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle birleşen manzarası görenleri hayran bıraktı. Mest eden manzara havadan görüntülendi.
Üsküdar'da gün batımında oluşan eşsiz manzarada, Kız Kulesi ile batmakta olan güneş birleşti. Güneşin batışıyla oluşan eşsiz manzara objektiflere böyle yansıdı. Kızıla bürünen gökyüzü ve Kız Kulesinin birleşmesinin etkisiyle kartpostallık görüntüler oluştu. Gökyüzünün yansımasıyla boğazın suları kızıla büründü. Havadan çekilen gün batımı görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.