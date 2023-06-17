Kız Kulesi'nde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi | Video
ÜSKÜDAR Kız Kulesi'nde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi. Sahilde toplanan vatandaşlar, fotoğraf ve video çekerek o anları kaydetti.
"1.400 KİLOMETRE YOL GELDİM"
Üsküdar Sahil'de gösteriyi izleyen Oğuz Can ?Ağrı Doğubeyazıt'lıyım, yaklaşık 1.400 kilometre yol geldim bu şaheser gösteriyi izlemek için, çok memnun kaldım çok güzel olmuş. Çok mutluyuz, bence tüm İstanbul halkı da çok mutlu. Hem sosyal hem turistik olarak beğendik, gayet iyi" dedi.
"ALMANYA'DAN GELDİM"
Gösteriyi izleyen Yıldız Koç ise, "Çok güzel buldum. Almanya'dan geliyoruz ve bu gösteri için ekstra bekledik, burada geçerken gençlerden duyduk. Çok büyük bir kalabalık vardı, ne var burada? Diye sorduk. Lazer şov var dediler bunun için ekstra bekledik ve çok beğendim. Çok fotoğraf çektim. Kendimiz de bugün gezdik çok güzel olmuş, çok beğendik harika olmuş" diye konuştu.
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