Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçların katledilmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
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İstanbul'un Üsküdar’da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçların 4 kişi, tarafından motorlu testereler ile kesilmelerinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar geçtiğimiz haftada saat 02.00 sıralarında 1'i kadın 4 kişi tarafından motorlu testerelerle kesilmesinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine ekipler, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakalamış, Zabıta ekipleri tarafından haklarında tutanak tutulan kişiler, polise teslim edilmişti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıslar ellerinde motorlu testere ile gelerek Kız kulesinin karşısındaki ağaçları kesiyorlar.