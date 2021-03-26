Video Yaşam Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçların katledilmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçların katledilmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçların katledilmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
26.03.2021 | 16:02

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İstanbul'un Üsküdar’da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçların 4 kişi, tarafından motorlu testereler ile kesilmelerinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar geçtiğimiz haftada saat 02.00 sıralarında 1'i kadın 4 kişi tarafından motorlu testerelerle kesilmesinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine ekipler, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakalamış, Zabıta ekipleri tarafından haklarında tutanak tutulan kişiler, polise teslim edilmişti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıslar ellerinde motorlu testere ile gelerek Kız kulesinin karşısındaki ağaçları kesiyorlar.

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