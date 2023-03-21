Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı | Video
İSTANBUL'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi., Kurulan iskelede çalışmalar devam ederken, kubbe aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldı ve kaplama aşamasına geçildi. Kulenin restorasyon yapılmadan önceki fotoğraflarında ise kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.
SARSINTILARA, ZEMİN KAYMALARINA KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ
Kız Kulesi'nin çevresine kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken, kulenin kubbe kısmının aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldığı ve kaplama aşamasına geçildiği görüldü. Kulenin duvarlarında iskele sökümleri yapılırken, kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde zemin güçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Ada sınırları hizasında ise ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılıyor. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirildi.
KULENİN BETONUNDAN MİDYE KABUĞU ÇIKTI
Öte yandan Kız Kulesi'nin restorasyonuna başlanılmadan önce çekilen fotoğraflarda kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görülüyor. Fotoğraflarda, kulenin külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demirler, bayrak direğindeki hasarlar, döşeme ve kolonlarında deniz kumunun kullanılması ve midye kabuğu, kıyı betonlarındaki hasar ve ayrışmalar dikkat çekiyor.
RESTORASYONLA İLGİLİ YAPILAN SON AÇIKLAMA
Kız Kulesi'nin internet sitesinden 7 Mart'ta çalışmalarla ilgili yapılan son açıklamada, Kız Kulesi restorasyonunda önceki paylaşımlarımızda belirtmiş olduğumuz kubbe ahşap imalatları tamamlanmış, kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış, kaplama ve sonlandırma aşamasına geçilmiştir. Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir. Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir. ifadeleri kullanıldı.
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