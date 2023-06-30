Video Yaşam Kız meselesi yüzünden dükkan basıp böyle kurşun yağdırdılar: 1 ağır yaralı | Video
Kız meselesi yüzünden dükkan basıp böyle kurşun yağdırdılar: 1 ağır yaralı | Video

Kız meselesi yüzünden dükkan basıp böyle kurşun yağdırdılar: 1 ağır yaralı | Video

30.06.2023 | 09:56

Pendik’te kız kardeşleriyle görüşen şahsın abisine ait dükkana gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ağır yaralandı. Saldırganların ateş açarak taş ve sopalarla dükkan bastığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs, Kadir S.'ye ait işletmeye geldi. Saldırgan şahıs, Kadir S.'nin erkek kardeşinin kendi kız kardeşiyle görüşmesini istemediğini belirterek tehditler savurdu. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tehditler savurarak dükkandan ayrılan şüpheli şahıs, kısa süre sonra beraberinde getirdiği yakınlarıyla dükkana saldırdı. Taş ve sopalarla dükkanın camlarını patlatan saldırganlar, Kadir S'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Kadir S. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay sonrası sokağa çıkan saldırganlar, yaralı şahsın yakınlarını görünce rastgele ateş açtı. Kurşunlar çevredeki dükkanlara isabet etti. Yaralı şahsa yardım eden çevre esnafının da dükkanına sopalarla saldıran şüpheliler, geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken ağır yaralanan Kadir S. hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

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