Kız meselesi yüzünden gençler birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada 7 genç birbirine girdi. Bıçakların da çekildiği olay esnasında 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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