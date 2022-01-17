Video Yaşam Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep | Video
Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep | Video

Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep | Video

17.01.2022 | 13:03

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Kastamonu'da kar yağışı sonrası kızakla kaymak için sokağa çıkan çocuklar, yolları kürümeye gelen Kastamonu Belediyesine ait kepçe operatörünün önünü keserek, yolları kürümemesini istedi. Bu talebe kepçe operatörü duyarsız kalmadı ve çocukların kızakla kaydığı bölgeyi temizlemedi.

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