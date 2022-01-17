Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep | Video
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Kastamonu'da kar yağışı sonrası kızakla kaymak için sokağa çıkan çocuklar, yolları kürümeye gelen Kastamonu Belediyesine ait kepçe operatörünün önünü keserek, yolları kürümemesini istedi. Bu talebe kepçe operatörü duyarsız kalmadı ve çocukların kızakla kaydığı bölgeyi temizlemedi.