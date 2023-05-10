Video Yaşam Kızı 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kayboldu! 4 torununa bakan Aysel’e Esra Erol umut oldu! | Video
Kızı 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kayboldu! 4 torununa bakan Aysel’e Esra Erol umut oldu! | Video

Kızı 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kayboldu! 4 torununa bakan Aysel’e Esra Erol umut oldu! | Video

10.05.2023 | 19:55

ATV’nin sevilen reyting rekortmeni programı ‘Esra Erol’da’, bugün büyük bir dram yaşandı. Programa katılan Aysel Ezer, kızı Tuğçe Ezer’in 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Programda Aysel Ezer’in 4 torunuyla birlikte yaşadığı dram, izleyicilerin yüreklerini burktu. Esra Erol ve ekibi Aysel Ezer’e 4 torunuyla birlikte yaşaması için bir ev daha bulmak ve Tuğçe Ezer’i geri getirmek için gerekli çalışmaları başlattı. İşte bugün Esra Erol’da yaşananlar!

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