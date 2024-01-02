Kızıla bürünen Kızılırmak Deltası görenleri mest etti | Video 02.01.2024 | 10:49 Su eğrelti otu olan ‘azolla filiculoides’ ile kaplanan UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda ortaya tablo gibi görüntüler çıktı. Eğrelti otuyla kaplanan deltada bazı vatandaşalar kano yaparak anın tadını çıkardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Samsun'daki Kızılırmak Deltası geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eğrelti otu ile kaplandı. Kızıla bürünen delta fotoğraf tutkunlarının ve kanosevenlerinin gözdesi haline geldi. Eğrelti otunun arasında kano yapanlar havandan görüntülendi. Kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'na giden vatandaşlar, çok güzel görüntüler oluştuğunu ve böyle bir manzara ile ilk defa karşılaştıklarını söyledi.Kano tutkunu Tayfun Çapraz, "Samsun'da Kızılırmak Deltası kuş çeşitliliği açısında çok zengin bir yer. Buranın eşsiz bir doğası mevcut. Kızıla bürünen deltada anın tadını çıkardık. Yıllardır kano sporu ile ilgileniyorum. Diğer spor aktivitelerimiz de var. Samsun çeşitli spor aktivitelerinin yaşanacağı bir yer. Geçen sene Kızılırmak Deltası'nda papatyalar içinde bu anı yaşamıştım. Bu şekilde kaplanan deltada ilk defa bu anı yaşadım ve büyük mutluluk duydum" dedi.Recep Gökhan Kadan ise "Deltanın kırmızı rengini gördük. Bu güzel doğanın, anın tadını çıkartmak için buraya geldik. Güzel görüntüler oluştu. Güzel bir an oldu. Daha önce bu tarz bir yer görmemiştim. Genelde hep normal suda yüzüyorduk. Bu mevsimde burası çok güzel oldu" diye konuştu.Eğrelti otu suyu temizlemesi, biyokütle enerjisi olarak kullanımı gibi birçok fonksiyonlarının olduğu ve 'yeşil altın madeni' olarak adlandırıldığı biliniyor.