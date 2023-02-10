Kızılay çalışanı Kahramanmaraş'ta olanları anlattı "Orada Devlet yokmuş demeyin, herkes burada" | Video
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem bölgesinde görev yapan bir Kızılay görevlisinin sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Deprem bölgesine yönelik oluşturulmak istenen olumsuz algının aksine depremin ilk gününden beri devletin teyakkuz halinde olduğunu, bölgede insanüstü bir emek harcandığını söyleyen Kızılaya görevlisi, "AFAD’dan tutun, askerden tutun herkes burada. Devlet teyakkuz halinde. Bütün her şeyini buraya yollamış durumda. Haddinden fazla iş makinesi var." ifadelerini kullandı.
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