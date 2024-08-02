Video Yaşam Kızını hastaneye götürmüştü, baba ve oğlunun dönüş yolunda hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video
Kızını hastaneye götürmüştü, baba ve oğlunun dönüş yolunda hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

Kızını hastaneye götürmüştü, baba ve oğlunun dönüş yolunda hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

02.08.2024 | 09:52

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Yalova istikametinde seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz M.C.K. idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (36) ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarptı. Baba ve oğlu kaza yerinde feci şekilde can verdi. Kazada ehliyetsiz sürücü M.C.K. ve araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Baba ve küçük çocuğun cansız bedenleri, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba-oğlun cenazeleri ailesine teslim edilmesinin ardından Şanlıurfa'ya götürülürken, gözaltına alınan M.C.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kız çocuğu beton bariyere koşarak çıkarken baba ve oğluna aracın hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor.

BABASI VE KARDEŞİ GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜ
Ahmet Yıldız'ın rahatsızlanan 11 yaşındaki kızı Ayşe Yıldız'ı Altınova Devlet Hastanesi'ne götürdüğü, tedavinin ardından ailenin minibüsle Çavuşçiftliği mevkiine geldiği ve babanın evine ulaşmak için karayolu kenarında indiği, sonrasında 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Ayşe Yıldız'ın babası ve kardeşinin gözleri önünde aracın çarptığı kameralara yansıdı. Kazanın yaşandığı karayolunun hemen yanında trafiğin daha az olduğu araç altgeçidinin bulunduğu ve ailenin burayı kullanmak yerine karayolunu tercih ettiği öğrenildi. Kazada babasıyla birlikte ölen minik Vahit'in daha önce de trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Kaza sırasında aracın yanından 150 kilometrenin üzerinde bir hız ile gittiğini söyleyen tır sürücüsü, baba ve oğulun öldüğünü gördüğünü ifade etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARI KAN DONDURDU
Öte yandan 2 kişinin ölümüne neden olan M.C.K'nın sosyal medya paylaşımlarında birçok kez direksiyon başına geçerek araç kullandığı ortaya çıktı. Lüks aracı sürerken paylaşımlar yapan gencin, "Arabasına güveneni bekleriz" ifadeleri ise kan dondurdu. Otomobillere ilgisi olduğu görülen gencin sosyal medyada birçok otomobilli paylaşımda bulunduğu görüldü.
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