Video Yaşam Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı | Video
Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı | Video

Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı | Video

07.09.2022 | 08:30

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir şahıs, kızını oğluna istemeye gelen kişiye kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, Orhan Gazi Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet G. (55), oğlu için Cevdet D.'nin (60) kızını istemeye gitti. Bunu istemeyen ve duruma tepki gösteren Cevdet D., Hikmet G. ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine Cevdet D., Hikmet G.'nin yanına giderek yumruk attı. Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak üzere araya girdi. Ardından Cevdet D., yanında getirdiği silahı çıkartarak Hikmet G.'ye kurşun yağdırdı. Yaralanan Hikmet G. kanlar içinde yere yığılırken, Cevdet D. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI
Öte yandan polis ekipleri, Hikmet G.'yi yaralayıp olay yerinden kaçan Cevdet D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan Cevdet D., sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cevdet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Cevdet D.'nin, Hikmet G.'nin yanına gittiği, Hikmet G.'ye yumruk attığı ve ikilinin bir süre boğuştuğu görülüyor. Kavgayı gören vatandaşlar araya girmeye çalışıyor. Bunun üzerine Cevdet D., yanında getirdiği tabancayı çıkararak Hikmet G.'ye kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçıyor.

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