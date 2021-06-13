Video Yaşam Kızını parka götüren baba ölmüştü. Çatışma görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kızını parka götüren baba ölmüştü. Çatışma görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kızını parka götüren baba ölmüştü. Çatışma görüntüleri ortaya çıktı | Video
13.06.2021 | 14:19

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Şişli'de kızını parka götürmek isteyen kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eli silahlı kişilerin rast gele ateş açtığı ve mahalledeki bir kişinin vurulduğu görülüyor. Sıkılan kurşunlarla araçların camları da patlıyor.

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Şişli'de geçtiğimiz cuma günü, 40 metrekarelik otopark için iki grup sokak ortasında birbiriyle çatıştı. İki yaşındaki kızı Ada'yı parka götüren Okan Karaten öldü, biri motosikletli kurye iki kişi de yaralandı.

O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir mahalle sakinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde silahlı kişilerin rast gele ateş açtığı görülüyor. Bu sırada iki araç arasında saklanan kişi vuruluyor. Bu kişinin çatışan grupla bağlantılı olduğu belirtildi. Rast gele sıkılan kurşunlar araçların camlarına da isabet ediyor. Çatışmaya şahit olan bazı kişilerin ise rahat tavırları dikkat çekiyor. Çatışmada Okan Karaten hayatını kaybederken biri motokurye iki kişi de yaralanmıştı.

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