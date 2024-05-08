Kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü | Video
Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü.
Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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