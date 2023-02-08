Kızının enkazdan kurtarılmasını bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti | Video
Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da enkaz altında kalan kızının kurtarılmasını bekleyen baba Adem Dalaslan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
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