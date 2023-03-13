Kızının kına gecesinde öldürülmüştü, gürültü cinayetine ilişkin dava karara bağlandı | Video 13.03.2023 | 12:13 Beyoğlu'nda husumetli oldukları kişiyi kızının kınasında çıkan kavgada öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığı toplamda 20 yıl 11 ay, 1 sanığı ise 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu'nda 19 Eylül 2021 gecesi Serdar Yılmaz'ın, kızının kınasında çıkan gürültü kavgasında, evinin altında bulunan alkollü bir iş yerinin işletmecileri tarafından silahla ve bıçakla öldürülmesine ilişkin sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hasan Aras ve Bekir Aras, tarafların avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Mahkemeye maktul Serdar Yılmaz'ın müşteki ailesi de katılırken, tutuksuz sanık Oğuzhan Karcıoğlu ise bulunduğu şehirden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Karcıoğlu, bu olaylar yüzünden psikolojisinin bozulduğunu, atılı suçlamayı kabul etmediğini ve tek suçunun orada alkol almak olduğunu söyledi.Sanık Bekir Aras ise maktulün üzerine doğru ama yere doğru ateş ettiğini, kendini savunma amaçlı ve ölüm korkusuyla yaptığını savunarak suçsuz olduğunu, beraatını talep ettiğini belirtti.Sanık Hasan Aras savunmasında, ''Ben olayın başında şahsın yere düştüğünü görünce tuvalete gidip polisi aradım. Şahsın dükkanımıza geliş amacı malımıza, canımıza kast etmektir. 1 buçuk yaşında kızım vardır, görmüyorum. Annem yatalak hastası onu da görmüyorum. Adaletin yerini bulacağından şüphem yoktur, beraatımı istiyorum'' ifadelerini kullandı. Son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti.Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Bekir Aras'ı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirten heyet, daha sonra bu cezayı 18 yıla çevirdi. Mahkeme ayrıca, sanığı 'basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde silahla kasten yaralama' ile 'vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçlarından yine haksız tahrik olduğu da belirtilerek toplamda 1 yıl 11 ay hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 4 ayrı suçtan 20 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.Sanık Hasan Aras'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiği ve sanığın sabıkasız oluşu da dikkate alınarak bu cezayı 15 yıla indirdi. Ayrıca sanık, 'basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde silahla kasten yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak, yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı gerekçesiyle bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanığın 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan atılı suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Öte yandan mahkeme, sanık Oğuzhan Karcıoğlu'nu 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından atılı suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bekir Aras, Hasan Aras ve Oğuzhan Karcıoğlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.