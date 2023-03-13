Kızının kına gecesinde öldürülmüştü, gürültü cinayetine ilişkin dava karara bağlandı | Video
Beyoğlu'nda husumetli oldukları kişiyi kızının kınasında çıkan kavgada öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığı toplamda 20 yıl 11 ay, 1 sanığı ise 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Sanık Bekir Aras ise maktulün üzerine doğru ama yere doğru ateş ettiğini, kendini savunma amaçlı ve ölüm korkusuyla yaptığını savunarak suçsuz olduğunu, beraatını talep ettiğini belirtti.
''ADALETİN YERİNİ BULACAĞINDAN ŞÜPHEM YOKTUR''
Sanık Hasan Aras savunmasında, ''Ben olayın başında şahsın yere düştüğünü görünce tuvalete gidip polisi aradım. Şahsın dükkanımıza geliş amacı malımıza, canımıza kast etmektir. 1 buçuk yaşında kızım vardır, görmüyorum. Annem yatalak hastası onu da görmüyorum. Adaletin yerini bulacağından şüphem yoktur, beraatımı istiyorum'' ifadelerini kullandı. Son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti.
20 YIL 11 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Bekir Aras'ı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirten heyet, daha sonra bu cezayı 18 yıla çevirdi. Mahkeme ayrıca, sanığı 'basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde silahla kasten yaralama' ile 'vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçlarından yine haksız tahrik olduğu da belirtilerek toplamda 1 yıl 11 ay hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 4 ayrı suçtan 20 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Sanık Hasan Aras'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiği ve sanığın sabıkasız oluşu da dikkate alınarak bu cezayı 15 yıla indirdi. Ayrıca sanık, 'basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde silahla kasten yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak, yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı gerekçesiyle bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanığın 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan atılı suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1 SANIĞA 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN BERAAT
Öte yandan mahkeme, sanık Oğuzhan Karcıoğlu'nu 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından atılı suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bekir Aras, Hasan Aras ve Oğuzhan Karcıoğlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
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