Video Yaşam Kızlarının evine ziyarete giden anne ve baba köpeğin saldırısına uğradı | Video
Kızlarının evine ziyarete giden anne ve baba köpeğin saldırısına uğradı | Video

Kızlarının evine ziyarete giden anne ve baba köpeğin saldırısına uğradı | Video

07.01.2025 | 15:00

Aksaray'da kızlarının yaşadığı müstakil eve giden anne ve baba bahçedeki köpeğin saldırısına uğradı. Zincirini koparan köpek, anne ve babayı yere yatırıp saldırırken, kadının yüzünü ve kafasını ısırarak yaraladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kızları A.E.'nin daveti üzerine evlerine giden Ramazan Eke (64) ve eşi Fadimana Eke (59), müstakil evin demir kapısını açıp bahçeye girdiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Bahçede zincire bağlı köpek zinciri kopartarak yaşlı çifte saldırdı. Önce adamın üzerine atlayıp omuzundan ısırıp yere seren köpek daha sonra kadının üzerine atlayıp yere serdikten sonra ısırmaya başladı. Kadının yüzünde ve kafasında derin yaralar oluşturan köpek, ellerini ve vücudunun birçok yerini ısırarak yaraladı.

"EŞİM OLMASAYDI BU KÖPEK BENİ YERDİ"
Yaşanan olayı anlatan Fadimana Eke, "Kızım, 'Anne sen oruçsun buraya yemeğe gel' diye bizi çağırdı. Ben de öğle ve ikindi namazımı orada kılarım, akşam yemeğini de yiyip geliriz diye düşündüm. Eve girerken köpek bizi görünce önce eşime saldırdı. Ben de bağırdım, ben bağırınca bana saldırdı. Bana nasıl bir vurdu ve yıktı. Her yerimi ısırdı. Köpeğin altında, 'Allah'ım beni yiyecek bu' diyorum kendi kendime. Ağzımın orucuyla hiçbir şey diyemedim, hiçbir şey yapamadım. Elimle tuttum elime saldırdı. Hiç kurtulma imkanım yok. Eğer eşim olmasaydı bu köpek beni yerdi. Beni eşim kurtardı. Ellerim, dudaklarım, kafamın birçok yerini ısırdı" dedi.

"ÖNCE BANA SONRA EŞİME SALDIRDI"
Baba Ramazan Eke ise "Kızım bizi evine davet etti. Biz de 14.30 gibi yemeğe çıktık eşimle. Köpek bizim sürekli bildiğimiz bir köpek. Zinciri kıracağı benim hiç aklıma gelmedi. Kendini vurup da zinciri kırınca köpek bize saldırdı. Önce bana vurdu ve beni yere yıktı. Benim omuzumu yaraladı. Ben itince benden kurtulup eşime koştu. Eşime de vurdu ve yere yıktı. Sonra da eline yüzünü ısırmaya başladı. Ben de kendi imkanlarımla kalkıp elime bir odun geçirdim. Ben köpeğe odunla vurunca köpek gitti. Önce Gülağaç Devlet Hastanesine götürdük, burası eşime müdahale edemedi. Kendi imkanlarımızla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kızlarının evine ziyarete giden anne ve baba köpeğin saldırısına uğradı | Video 04:03
Kızlarının evine ziyarete giden anne ve baba köpeğin saldırısına uğradı | Video 07.01.2025 | 15:00
Eyüpsultan’daki kan donduran cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04:43
Eyüpsultan'daki kan donduran cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.01.2025 | 13:27
Eyüpsultan’daki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04:43
Eyüpsultan'daki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.01.2025 | 13:13
Akaryakıt istasyonundaki drift böyle görüntülendi | Video 00:35
Akaryakıt istasyonundaki drift böyle görüntülendi | Video 07.01.2025 | 12:29
Eşinin dikkati, polis ve kuyumcunun titiz çalışmasıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu | Video 01:24
Eşinin dikkati, polis ve kuyumcunun titiz çalışmasıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu | Video 07.01.2025 | 12:28
Akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza | Video 00:36
Akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza | Video 07.01.2025 | 12:11
Ankara’daki kaçakçılık operasyonunda 3 tonu aşkın nargile tütünü ele geçirildi | Video 02:27
Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda 3 tonu aşkın nargile tütünü ele geçirildi | Video 07.01.2025 | 12:03
Hatay’da 5 kaçak göçmen yakalandı | Video 00:22
Hatay’da 5 kaçak göçmen yakalandı | Video 07.01.2025 | 11:51
Tekirdağ’da 75 bin adet dolu makaron ele geçirildi | Video 00:38
Tekirdağ'da 75 bin adet dolu makaron ele geçirildi | Video 07.01.2025 | 11:10
Sağır ve dilsiz çocuğa işkenceyi kameraya alıp abisine gönderdi | Video 01:47
Sağır ve dilsiz çocuğa işkenceyi kameraya alıp abisine gönderdi | Video 07.01.2025 | 10:54
Cesedi otomobilin bagajında bulunmuştu! Ayşe Çelik cinayetinde kan donduran detaylar | Video 00:30
Cesedi otomobilin bagajında bulunmuştu! Ayşe Çelik cinayetinde kan donduran detaylar | Video 07.01.2025 | 10:48
Mersin’de siber suçlar operasyonu: 7 tutuklama | Video 02:22
Mersin'de siber suçlar operasyonu: 7 tutuklama | Video 07.01.2025 | 10:46
Taburenin üzerine oturarak elektrikli scooter kullandılar | Video 01:37
Taburenin üzerine oturarak elektrikli scooter kullandılar | Video 07.01.2025 | 10:11
DEAŞ’a 5 milyon TL yardım parası toplayan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:29
DEAŞ'a 5 milyon TL “yardım” parası toplayan 2 şüpheli yakalandı | Video 07.01.2025 | 10:11
Seçil Erzan’ın Bozcaada’daki villası satıldı | Video 01:15
Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villası satıldı | Video 07.01.2025 | 10:11
Kadıköy’deki bina kolonlarıyla dikkat çekiyor | Video 02:22
Kadıköy'deki bina kolonlarıyla dikkat çekiyor | Video 07.01.2025 | 09:51
Amatör balıkçı oltayla tek seferde 50 kiloluk 2 balık yakaladı | Video 02:11
Amatör balıkçı oltayla tek seferde 50 kiloluk 2 balık yakaladı | Video 07.01.2025 | 09:51
Kütahya’da 27 yıl kesinleşmiş hapis istemiyle aranan şahıs yakalandı | Video 00:24
Kütahya’da 27 yıl kesinleşmiş hapis istemiyle aranan şahıs yakalandı | Video 07.01.2025 | 09:44
Bitlis’teki rüzgar güllerinin sisli dağlarla görüntüsü mest ediyor | Video 00:38
Bitlis'teki rüzgar güllerinin sisli dağlarla görüntüsü mest ediyor | Video 07.01.2025 | 09:43
Eyüpsultan’da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi | Video 07:28
Eyüpsultan’da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi | Video 07.01.2025 | 09:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA