Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video

21.09.2025 | 08:43

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü klasik otomobiliyle direğe ok gibi saplandı. Trafik levhalarını da altına alan sürücü kazada ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AGA 440 plakalı klasik otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarını da altına alarak, direğe ok gibi saplandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırılırken, otomobilin etrafa saçılan parçaları da belediye ekipleri tarafından temizlendi.

