Video Yaşam Klavye altından uyuşturucu satışı kamerada | Video
Klavye altından uyuşturucu satışı kamerada | Video

Klavye altından uyuşturucu satışı kamerada | Video

22.05.2022 | 11:38

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İstanbul Kağıthane’de bir internet kafede torbacılık yapan kişi Kağıthane Mobil Park Polisinin dikkati sayesinde yakalandı. Kafeye gelen iki torbacıdan biri, klavyenin altında sakladığı uyuşturucu maddeyi parasını aldıktan sonra gence verdiği anlar ise kameralara yansıdı.

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Kağıthane Çağlayan'da geçen hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir internet kafede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park Timi harekete geçerek müşteri gibi kafeye gelip beklemeye başladı. Bir sonra torbacı Nizam Ç.'nin kafeye girdiğini gören polis ekipleri, şahsı takibe aldı. Şahıs internet kafede bir masa açtırarak oturduğu sırada üzerinde bulunan uyuşturucuyu klavyenin altına sakladı. Nizam Ç., dikkat çekmemek için bir süre telefonla konuşuyormuş gibi yaparak bekledi. Gencin oyunu bitince de telefonu indiren şahıs, parayı aldıktan sonra klavyenin altındaki uyuşturucu maddeyi gence verdi. Şahıs kafeden çıkmak istediği sırada polis ekiplerinin baskınıyla yakalandı.

İnternet kafede inceleme yapan polis, üst katta da Şahin D. isimli torbacıyı yakalayarak gözaltına aldı. Kafenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, klavyelerin altını tek tek kontrol etti. Klavyelerin altında çok sayıda eroin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nizam Ç. ve Şahin D. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca torbacıdan uyuşturucu satın alan Engin S. ve Özgür Halis K. da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Polisin yaptığı aramaların ardından uyuşturucu ticaretinin yapıldığı internet kafenin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından internet kafeyi mühürledi. Yaşanan uyuşturucu ticareti ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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