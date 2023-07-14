"Kleon" sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu | Video 14.07.2023 | 08:36 Yunanistan’da “Kleon” sıcaklıkları nedeniyle bazı yerlerde sıcaklıkların 42 dereceyi bulacağı açıklanırken, Yunanistan Çalışma Bakanlığı çalışanların sıcak hava dalgasından etkilenmemesi için bir dizi önlem aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası Yunanistan'ı da vurdu. Ülkede etkili olan "Kleon" sıcaklıkları nedeniyle tedbirler alınmaya başlandı. Yunanistan Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kalp hastalıkları gibi hassas durumu olan çalışan uzaktan çalışabileceği ifade edildi. Hassas hastalıklara mensup olan ancak uzaktan çalışma imkanı olmayan çalışanlara ise özel izin verilebileceği aktarıldı. Açık havada çalışan kişilere ise esnek çalışma saatlerinde işe gidiş-gelişler uygulanabileceği belirtilirken çalışanlara özellikle günün en sıcak saatlerine 12.00 ve 17.00 arasında dışarıda bulunmamaları ve kendilerini sıcaktan koruması için özel koruyucu ekipmanları kullanması tavsiyesi verildi. Yetkililer de halka ve turistlere sıcak havaya karşı klimalı alanlarda kalmaları ve bol su içmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Ülkede sıcaklıkların cuma gününden itibaren 42 dereceye ulaşması beklenirken meteoroloji uzmanları da sıcaklıkların Pazar gününden itibaren mevsim normallerine döneceğini açıkladı.