Video Yaşam Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı | Video

Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı | Video

Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı | Video
03.06.2021 | 10:28

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Adana’da kent merkezinde klimalı otobüs durağına girip öten horoz görenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

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Adana Merkez Seyhan ilçesi Duygu Kafe meydanındaki klimalı otobüs durağına giren bir horoz, durakta bulunan banklara çıkıp ötmeye başladı.
Duraktaki horozu görenler şaşırırken bazıları da bu anları görüntüledi.

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