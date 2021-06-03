Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı | Video
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Adana’da kent merkezinde klimalı otobüs durağına girip öten horoz görenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.
Adana Merkez Seyhan ilçesi Duygu Kafe meydanındaki klimalı otobüs durağına giren bir horoz, durakta bulunan banklara çıkıp ötmeye başladı.
Duraktaki horozu görenler şaşırırken bazıları da bu anları görüntüledi.