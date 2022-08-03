Video Yaşam Koca ineği otomobilin bagajında taşıdılar | Video
Koca ineği otomobilin bagajında taşıdılar | Video

Koca ineği otomobilin bagajında taşıdılar | Video

03.08.2022 | 12:47

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Batman’da bir otomobil sürücüsü, koca ineği otomobilin bagajına koyarak taşıdı. Bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.

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Edinilen bilgilere göre, dün Batman-Bismil yolunda bir sürücü, kocaman ineği çanta gibi otomobilin bagajına sıkıştırıp bagaj kapısını açık bırakarak taşıdı. Aracı, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan sürücü, yoluna devam etti. O anlar, arkalarında seyir halinde olan bir araçtan cep telefonuyla çekildi.

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