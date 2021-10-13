Video Yaşam Kocaeli Emniyeti 107 kg eroin ele geçirdi | Video
Kocaeli Emniyeti 107 kg eroin ele geçirdi | Video

Kocaeli Emniyeti 107 kg eroin ele geçirdi | Video

13.10.2021 | 14:03

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, takibe alınarak durdurulan 2 ayrı TIR içerisinden 477 paket içerisinde 107 kg Eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair ulaştığı bilgiler doğrultusunda harekete geçti.

Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu takibe alınan 2 TIR, TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesinde durduruldu. Araçta Narkotik Köpeği Talisca ile yapılan aramalarda Dorse ve çatı iskeleti içerisine zulalanmış halde 477 paket içerisinde 107 kg eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi""Emniyet Müdürlüğümüzün dikkatli çalışması sonucunda 107 kg eroin maddesi ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerine geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Emniyet müdürlüğümüzü kutluyorum." Öte yandan operasyon ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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