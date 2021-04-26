Kocaeli Gebze'de palet atölyesinde yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir palet atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Gece saatlerinde Gebze Mollafenari Mahallesi 4036 Sokak üzerindeki bir palet atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yayılarak atölyenin büyük kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.