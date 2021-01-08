Kocaeli İzmit Körfezinde Ocak ayında böyle deniz keyfi yaptı | Video

Kocaeli İzmit Körfezinde, öğlen saatlerinde oldukça ilginç bir olay yaşandı. Ocak ayında denize girerek yüzen kişi, sahilde dolaşmakta olan bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde pek çok ilde olduğu gibi Kocaeli'nde de mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Haftanın son günü hava sıcaklıkları daha da arttı. Adeta yazdan kalma bir günün yaşandığı Kocaeli Başiskele İlçesinde ise bir vatandaş ocak ayında denize girerek suyun keyfini çıkardı. Hava sıcaklıkları her ne kadar da mevsim normallerinin üzerinde olsa da, yinede soğuk olan havada yine soğuk olan denize giren vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hatta bir vatandaş o anları cep telefonuna bu şekilde kaydetti.