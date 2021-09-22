Kocaeli Valisinden yurt açıklaması: "Eyleme katılan hiç bir gencin yurt talebi yok" | Video

İzmit’te yurt fiyatlarının ve ev kiralarının yüksek olmasından şikayetçi olan bir grup genç, 'Barınamıyoruz' sloganıyla eylem başlatarak geceyi parkta uyuyarak geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt konusunda talebi olmadığı tespit edilmiştir" dedi.