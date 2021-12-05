Kocaeli'de 1 yıl önce alkollü araç kullanırken yakalanan avukat, bu sefer de tartıştığı komşusunu vurdu! | Video

Kocaeli'de geçtiğimiz yıl alkollü şekilde araç kullandığı için ehliyetine el konulan, daha sonra ise ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği için basın mensupları tarafından görüntülenen avukat, dün öğrenci komşusunu vurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, dün Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Begüm Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı apartmanlarda oturan avukat D.K. ile öğrenci E.A. tartışmaya başladı. Sözlü tartışmayla başlayan olayda her iki taraf da sokağa inince tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre D.K, belindeki silahı çıkarıp E.A'nın başına silahın kabzasıyla vurmaya başladı. Bu sırada silahın bir anda ateş almasıyla E.A kolundan vuruldu. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri E.A'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha sonra hastaneye kaldırıldı. D.K ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.K'nin gözaltına alınması esnasında E.A'nın ağabeyi M.A ile de aralarında arbede yaşandığı görüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat D.K. tutuklandı.Öte yandan avukat D.K., 2020 yılında polis denetiminde alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. Ehliyetine el konulduktan yaklaşık 4 ay sonra yeniden direksiyon başına geçen D.K., şubat ayında polis ekiplerinin denetimine yine yakalanmış ve para cezası uygulanmıştı.