Kocaeli'de 14 milyon makaron ele geçirildi | Video

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, takibe alınarak TEM otoyolu üzerinde durdurulan araç içerisinde 14 milyon TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından, kaçakçılığın engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, takibe alınarak TEM Otoyolu Körfez İlçesinde durdurulan bir araçta, 14 milyon TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alınarak adli soruşturma başlatıldı.