Kocaeli'de 16 yıl cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Darıca İlçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan G.A'yı yakalanarak gözaltına aldı. G.A sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.