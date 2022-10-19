Video Yaşam Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video
Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video

Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video

19.10.2022 | 08:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 01:09
Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 19.10.2022 | 08:58
Ümraniye’de TEM’de kamyonet, ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:20
Ümraniye'de TEM'de kamyonet, ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:58
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı | Video 01:03
Amasya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı | Video 19.10.2022 | 08:57
İzmir’de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video 02:06
İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 08:56
Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video 00:51
Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video 19.10.2022 | 09:07
Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01:39
Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı | Video 19.10.2022 | 08:58
Arnavutköy’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı | Video 03:15
Arnavutköy’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı | Video 19.10.2022 | 08:52
Eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı | Video 02:03
Eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı | Video 19.10.2022 | 08:56
Fatih’te doğum günü kutlaması kana bulandı: 5 yaralı | Video 04:19
Fatih’te doğum günü kutlaması kana bulandı: 5 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:52
Düğünde halay kavgası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:27
Düğünde "halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:52
82 yaşındaki kadın sürücü fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü | Video 02:19
82 yaşındaki kadın sürücü fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü | Video 19.10.2022 | 08:52
Arnavutköy’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı | Video 03:15
Arnavutköy’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı | Video 19.10.2022 | 01:07
Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı | Video 00:39
Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı | Video 19.10.2022 | 01:03
Kargo paketinde asit patlaması: 2 yaralı | Video 00:48
Kargo paketinde asit patlaması: 2 yaralı | Video 18.10.2022 | 19:57
Kedilere yem vermek için çıktığı sokakta beton mikseri altında kaldı | Video 04:01
Kedilere yem vermek için çıktığı sokakta beton mikseri altında kaldı | Video 18.10.2022 | 18:42
5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı: katil zanlısı ’enişte’ çıktı | Video 00:49
5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı: katil zanlısı 'enişte' çıktı | Video 18.10.2022 | 18:33
Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video 01:13
Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video 18.10.2022 | 15:56
Tacize uğrayan kadın o anları ağlayarak anlattı | Video 02:39
Tacize uğrayan kadın o anları ağlayarak anlattı | Video 18.10.2022 | 15:38
Bağcılar’da 6 katlı binada yangın paniği! Yangında mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı | Video 03:55
Bağcılar'da 6 katlı binada yangın paniği! Yangında mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı | Video 18.10.2022 | 15:08
Esra Erol’da şok! Canlı yayında, bebeğin kendinden olmadığını öğrendi | Video 19:29
Esra Erol'da şok! Canlı yayında, bebeğin kendinden olmadığını öğrendi | Video 18.10.2022 | 14:44

Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, İzmit İlçesi, Yenişehir Mahallesi, D-100 yanyol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre V.G. idaresindeki otomobil ile Y.E. hakimiyetindeki otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kaza neticesinde Audi marka otomobilde bulunan E.A. ve A.Ö. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 2 yaralıya olay yerinde ilk müdehaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA