Video Yaşam Kocaeli'de, 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü | Video
Kocaeli'de, 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü | Video

Kocaeli'de, 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü | Video

17.01.2025 | 08:42

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 5 katlı apartmanın zemin katındaki daire çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Yangın, saat 04.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Ergül Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangından yükselen alevleri fark eden dairede yaşayanlar, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, alevlere müdahale etmeye çalışırken, sağ elinden hafif şekilde yaralanan bir kişiyi, ambulansta tedavi etti.

Yangın sonrası dairede hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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