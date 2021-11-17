Kocaeli'de 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:51
00:51
Bursa'da korkutan tedbir kamerada | Video 17.11.2021 | 09:33
01:34
Kayseri'de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı 17.11.2021 | 09:35
00:49
İzmir'de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 6 yaralı 17.11.2021 | 09:07
04:07
Ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı | Video 17.11.2021 | 09:13
01:38
İstanbul'da zehir taciri 32 kişi adliyeye sevk edildi | Video 17.11.2021 | 09:13
01:38
İzmir'de güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada | Video 17.11.2021 | 09:01
03:42
02:41
02:43
03:48
00:46
İzmir’de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 17.11.2021 | 08:44
03:42
04:25
03:31
Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı 16.11.2021 | 16:53
02:11
00:44
Uyuşturucu tacirlerinin kabusu "Termal" | Video 16.11.2021 | 16:44
02:57
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi | Video 16.11.2021 | 16:44
00:55
Trafikte tartıştığı araç sürücüsüne bıçak çekti | Video 16.11.2021 | 16:10
00:43
Şanlıurfa'da köprü ayaklarında mahsur kalan keçi kurtarıldı | Video 16.11.2021 | 16:20
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4'ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı öğrenci servisi midibüsü kazası ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde rampadan hızla inen midibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptıktan sonra köprüden yuvarlandığı görülüyor.