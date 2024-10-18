Kocaeli'de 72 yaşındaki annesinin ilişkisi olduğunu düşünen şahıs evi yaktı
Kocaeli'de alkollü olduğu sırada annesinin içinde bulunduğu eve benzin dökerek yakan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık alkollü olması sebebiyle hiçbir şey hatırlamadığını söylerken, anne ise oğlundan şikayetçi olmadı. Hazırlanan iddianamede sanığın alkol problemi olduğu, annesinin başkası ile ilişkisi olduğunu düşünerek alkolün etkisi ile evi yaktığı belirtildi.
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