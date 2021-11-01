Kocaeli'de apartmanın çatısı alev alev yandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatısı çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binanın önünde söndürme çalışmalarını izlerken fenalık geçiren çifte ambulansta müdahale edildi.

Sabah saatlerinde, Gebze Arapçeşme Mahallesi 1054 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sardı. Binada ve yanındaki binalarda yaşayanlar korku ile dışarıya çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Binanın önünde söndürme çalışmalarını izleyen Mustafa ve Satı Töngel (75) çifti fenalık geçirdi. Töngel çiftine olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.