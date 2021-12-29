Kocaeli'de araçlar karda mahsur kaldı! Yardıma vatandaşlar yetişti | Video

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan İnönü Yaylası'nda karla kaplı yollarda iki araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, çevredekiler tarafından halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırındaki İnönü Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreyi buldu. Bölgede kar keyfi yaşamak isteyenler ise yaylanın yolunu tuttu fakat karla kaplı yollarda iki araç mahsur kaldı. Mahsur kalan iki araç, yine bölgeye gelen başka vatandaşlar tarafından halatlar yardımıyla kurtarıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi.