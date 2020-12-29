Video Yaşam Kocaeli'de bir kişi tamir ettiği aracın altında kaldı | Video

Kocaeli'de bir kişi tamir ettiği aracın altında kaldı | Video

Kocaeli'de bir kişi tamir ettiği aracın altında kaldı | Video
29.12.2020 | 23:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli'de bir kişi tamir ettiği aracın altında kaldı | Video 00:27
Kocaeli'de bir kişi tamir ettiği aracın altında kaldı | Video 29.12.2020 | 23:50
Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli | Video 06:28
Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli | Video 29.12.2020 | 21:00
Yakılarak öldürülen hocalarına böyle seslendiler: Hocam ne olur ses verin! | Video 00:07
Yakılarak öldürülen hocalarına böyle seslendiler: Hocam ne olur ses verin! | Video 29.12.2020 | 19:07
Gaziantep'te dehşet! Annesini öldürdü, 45 dakika sonra... | Video 00:51
Gaziantep'te dehşet! Annesini öldürdü, 45 dakika sonra... | Video 29.12.2020 | 17:07
Tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti | Video 01:53
Tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti | Video 29.12.2020 | 17:13
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “Leblebi” ile birlikte uğurladı | Video 02:15
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “Leblebi” ile birlikte uğurladı | Video 29.12.2020 | 16:36
Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı | Video 00:20
Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı | Video 29.12.2020 | 17:02
Çorum'da zile basıp, Hırsızım diyen polislere kapıyı açtılar | Video 02:26
Çorum'da zile basıp, "Hırsızım" diyen polislere kapıyı açtılar | Video 29.12.2020 | 13:41
SBK Holding'e yönelik operasyonda şömineden yakılmış cep telefonu çıktı | Video 04:53
SBK Holding'e yönelik operasyonda şömineden yakılmış cep telefonu çıktı | Video 29.12.2020 | 13:41
Adıyaman'da, akrabalar arasında silahlı kavga 3 yaralı | Video 02:43
Adıyaman'da, akrabalar arasında silahlı kavga 3 yaralı | Video 29.12.2020 | 17:02
SON DAKİKA! İstanbul'da diri diri yakılarak öldürülen Sözer’in görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:06
SON DAKİKA! İstanbul'da diri diri yakılarak öldürülen Sözer’in görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.12.2020 | 16:57
Son dakika! Diyarbakır'da da hissedilen Elazığ depremi anından yaşanan paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:23
Son dakika! Diyarbakır'da da hissedilen Elazığ depremi anından yaşanan paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.12.2020 | 16:10
İstanbul Küçükçekmece’de feci olay: 13. kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 03:00
İstanbul Küçükçekmece’de feci olay: 13. kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 29.12.2020 | 16:00
Bolu’da arıza yapan otomobilin yanma anları güvenlik kamerasında | Video 01:35
Bolu’da arıza yapan otomobilin yanma anları güvenlik kamerasında | Video 29.12.2020 | 15:49
Sakarya'da toprağa verdikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu | Video 00:59
Sakarya'da toprağa verdikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu | Video 29.12.2020 | 15:49
Öğretim görevlisi Aylin Sözer neden ve nasıl öldürüldü? | Video 03:29
Öğretim görevlisi Aylin Sözer neden ve nasıl öldürüldü? | Video 29.12.2020 | 15:09
Yılkı atına şidden uygulayan Serkan Yılmaz'a para cezası | Video 00:29
Yılkı atına şidden uygulayan Serkan Yılmaz'a para cezası | Video 29.12.2020 | 14:51
Maltepe'de dehşet: Öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü | Video 01:45
Maltepe'de dehşet: Öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü | Video 29.12.2020 | 14:15
Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar | Video 00:57
Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar | Video 29.12.2020 | 13:07
Giresun ile Trabzon arasındaki ekmek kavgası tarihi belgelerle yeni bir boyut kazandı | Video 03:13
Giresun ile Trabzon arasındaki ekmek kavgası tarihi belgelerle yeni bir boyut kazandı | Video 29.12.2020 | 13:05

Kocaeli İzmit İlçesi Sanayi Mahallesinde bir oto kurtarıcıda meydana gelen olayda, arızalı aracı tamir etmeye çalışan Mustafa Haşiloğlu(62), aracın hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA