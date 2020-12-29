Kocaeli'de bir kişi tamir ettiği aracın altında kaldı | Video
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Kocaeli İzmit İlçesi Sanayi Mahallesinde bir oto kurtarıcıda meydana gelen olayda, arızalı aracı tamir etmeye çalışan Mustafa Haşiloğlu(62), aracın hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.