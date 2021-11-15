Video Yaşam Kocaeli'de bisiklet süren gence otomobil çarptı | Video
Kocaeli'de bisiklet süren gence otomobil çarptı | Video

Kocaeli'de bisiklet süren gence otomobil çarptı | Video

15.11.2021 | 13:43

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan genç otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

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Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki otomobil, H.B. isimli gencin yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle H.B. yaralanırken, sürücü ise panikle dışarıya çıkarak gencin yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.B., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü H.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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