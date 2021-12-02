Kocaeli'de cadde üzerinde silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde birbirleri ile tartışan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi ile yoldan geçen 1 kadın yaralandı.

Olay öğleden sonra Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bilinmeyen bir sebeple tartışan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çok sayıda merminin atıldığı olayda, çatışmanın taraflarından olan M.E. ve H.G. ile caddede yürüyen G.A. isimli kadın yaralandı. Cadde üzerindeki bazı araç ve dükkanlarda da isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis, cadde ortasında silahlarını ateşledikten sonra kayıplara karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.