Video Yaşam Kocaeli'de cadde üzerinde silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı
Kocaeli'de cadde üzerinde silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı

Kocaeli'de cadde üzerinde silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı

02.12.2021 | 10:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı! Kendisine böyle kızdı | Video 00:28
Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı! Kendisine böyle kızdı | Video 02.12.2021 | 12:41
İstanbul Ümraniye’deki facianın görüntüleri ortaya çıktı! Aracın kapısını açınca İETT otobüsü altında can verdi... 04:05
İstanbul Ümraniye'deki facianın görüntüleri ortaya çıktı! Aracın kapısını açınca İETT otobüsü altında can verdi... 02.12.2021 | 12:33
D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahsa 6 bin 700 TL para cezası | Video 00:19
D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahsa 6 bin 700 TL para cezası | Video 02.12.2021 | 12:45
Kocaeli’de cadde üzerinde silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı 01:00
Kocaeli'de cadde üzerinde silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı 02.12.2021 | 10:16
Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı 04:03
Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı 02.12.2021 | 10:17
Kocaeli’de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:06
Kocaeli'de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 02.12.2021 | 12:04
Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı! Kendisine böyle kızdı | Video 00:28
Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı! Kendisine böyle kızdı | Video 02.12.2021 | 12:02
Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı | Video 03:07
Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı | Video 02.12.2021 | 11:18
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 02:10
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 02.12.2021 | 11:36
Avcılar’da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video 03:17
Avcılar'da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video 02.12.2021 | 11:16
Mersin’de akü hırsızı rahat tavrıyla ’pes’ dedirtti | Video 01:30
Mersin'de akü hırsızı rahat tavrıyla 'pes' dedirtti | Video 02.12.2021 | 11:14
Duygu Delen davasında Adli Tıp’tan şok rapor: Duygu düşme anında canlı | Video 05:39
Duygu Delen davasında Adli Tıp'tan şok rapor: "Duygu düşme anında canlı" | Video 02.12.2021 | 11:12
Mersin’de kaçak sigara üretim atölyesine baskın | Video 00:27
Mersin'de kaçak sigara üretim atölyesine baskın | Video 02.12.2021 | 11:19
Bin liradan satışa çıkardı! Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram | Video 03:12
Bin liradan satışa çıkardı! Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram | Video 02.12.2021 | 11:12
Esenyut’ta yine aynı cadde yine kaza! Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada | Video 06:24
Esenyut'ta yine aynı cadde yine kaza! Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada | Video 02.12.2021 | 11:07
Bin 600 kilo hububat çaldı: ’Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum’ dedi | Video 06:05
Bin 600 kilo hububat çaldı: 'Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum' dedi | Video 02.12.2021 | 11:06
Bin 600 kilo hububat çaldı: ’Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum’ dedi | Video 06:05
Bin 600 kilo hububat çaldı: 'Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum' dedi | Video 02.12.2021 | 10:51
Başakşehir’de lodos çatıyı böyle uçurdu | Video 00:21
Başakşehir'de lodos çatıyı böyle uçurdu | Video 02.12.2021 | 10:55
Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele | Video 02:13
Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele | Video 02.12.2021 | 10:50
Maltepe’de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti | Video 02:35
Maltepe’de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti | Video 02.12.2021 | 10:50

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde birbirleri ile tartışan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi ile yoldan geçen 1 kadın yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay öğleden sonra Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bilinmeyen bir sebeple tartışan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çok sayıda merminin atıldığı olayda, çatışmanın taraflarından olan M.E. ve H.G. ile caddede yürüyen G.A. isimli kadın yaralandı. Cadde üzerindeki bazı araç ve dükkanlarda da isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis, cadde ortasında silahlarını ateşledikten sonra kayıplara karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA