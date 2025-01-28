Kocaeli'de çatı yangını! Mahsur kalanlar camda kurtarılmayı bekledi | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar cam ve balkonda kurtarılmayı bekledi. Yangına müdahale sürüyor.
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