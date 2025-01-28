Kocaeli'de çatı yangını! Mahsur kalanlar camda kurtarılmayı bekledi | Video 28.01.2025 | 14:18 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar cam ve balkonda kurtarılmayı bekledi. Yangına müdahale sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pelit Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında mahsur kalanlar cam ve balkona çıkarak yardım istedi. Paniğe neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken söndürme çalışmaları sürüyor.