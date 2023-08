Kocaeli'de dövmeciye saldırı! Camları yumruk ve taş ile kırdı! O anlar kamerada | Video 07.08.2023 | 13:07 Kocaeli İzmit İlçe merkezinde bulunan bir dövmeciye, gece geç saatlerde saldırı oldu. İş yeri önüne gelen bir kişinin, dövmecinin camlarını yumruk ve taş ile kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmit İlçesinde gece geç saatlere meydana gelen olayda, İnönü Caddesi Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri saldırıya uğradı. Dövmeci olarak işletilen iş yerine gelen bir kişinin, etrafı kolacan ettikten sonra camları yumruk ve taş ile kırdığı o anlar, sokakta bulunan bir başka iş yerinin güvenlik kamerası ile an be an kayıt altına alındı.

Saldırganın kameraya yansıyan görüntülerdeki rahat tavırları ise dikkat çekti. Saldırının kim ve neden gerçekleştirildiği henüz öğrenilemezken, sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine saldırı olayı ile ilgili çalışma başlattı.