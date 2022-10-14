Kocaeli'de ev hırsızı tutuklandı! | Video

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Kocaeli Gebze İlçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının zanlısı olarak tespit edişek P.G yakalanarak sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Kocaeli Gebze İlçesinde 07 Ekim tarihinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Polisi, yapmış oldukları çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren zanlının P.G (30) olduğunu belirledi.
Önceki gün Gebze ilçesine düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.