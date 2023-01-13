Kocaeli'de fabrikanın çatısında yanan jeneratörü itfaiye söndürdü | Video
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde su arıtma sistemleri üreten bir fabrikanın çatısında alev alan jeneratör, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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