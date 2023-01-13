Kocaeli'de fabrikanın çatısında yanan jeneratörü itfaiye söndürdü | Video

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde su arıtma sistemleri üreten bir fabrikanın çatısında alev alan jeneratör, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 00.30 sıralarında Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan su arıtma sistemleri üreten bir fabrikanın çatısında bulunan jeneratörde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.