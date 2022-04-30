Kocaeli'de feci kaza! Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tıbbi atık yüklü kamyonetin sürücüsü, içinde 3 yolcunun bulunduğu otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sebebiyle iki sürücü yaralanırken, yolcular kazayı yara alamadan atlattı.