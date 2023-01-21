Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı | Video 21.01.2023 | 15:59 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki sokağın kesiştiği noktada hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 633/2 Sokak ile 634 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 633/2 Sokak üzerinde seyir halinde olan Aslıhan A. idaresindeki otomobil ile 634 Sokak üzerinde seyir halinde olan Yunus Ç. yönetimindeki hafif ticari araç iki sokağın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil sürücüsü Aslıhan A. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.