Kocaeli'de halk otobüsü şoföründen yolcuya feci dayak kamerada

Son dakika haberleri... İzmit'te halk otobüsü sürücüsünün tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövmeden önce otobüsün içerisinde yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücü ve yolcunun arasında yaşanan sözlü tartışma ve devamında otobüs sürücüsünün yolcuyu iterek indirdiği anlar görülüyor.

Olay, İzmit-Gündoğdu seferini yapan halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste bulunan bir yolcu ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Sürücü ise düğmeye basılmadığını belirtti. Yolcu bunun üzerine sürücünün yanına gelerek, 'Neden durmuyorsun?' diye bağırdı. Sürücünün, yolcunun inmek için düğmeye basmadığını ve bu nedenle durmadığını söyledi. Bunun üzerine halk otobüsünü durduran sürücü, yolcu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın devam ettiği sırada yolcunun inmemesi üzerine, 'Kapıyı açtık inmedin diğer durakta inersin o zaman' diyerek yoluna devam etti. Bir süre daha devam eden tartışmanın ardından halk otobüsü sürücüsü tekrar otobüsü durdurup, yolcuya 'İn arabadan adamın canını sıkma' dedikten sonra kolundan iterek dışarı çıkardı. Sürücü bunun üzerine yolcuya tekme tokat saldırdı. Sürücü, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruklar ve tekme attı. Araya girenler, sürücü ile yolcuyu sakinleştirdi. Sürücü daha sonra araca binerek seferine devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, sürücü soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden alındı.



Otobüsün içerisinde yaşanan tartışma, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücü ile yolcu arasında yaşanan tartışma ve sürücünün yolcuyu omzundan iterek dışarıya çıkardığı görülüyor.