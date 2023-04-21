Video Yaşam Kocaeli'de iki grubun kavgasında yumruklar havada uçuştu | Video
Kocaeli'de iki grubun kavgasında yumruklar havada uçuştu | Video

Kocaeli'de iki grubun kavgasında yumruklar havada uçuştu | Video

21.04.2023 | 08:33

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

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Olay, Darıca ilçesi Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Sahilde bulunan iki grup arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişi birbirine girerken, o anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki kavga, çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Her iki grupta bölgeden uzaklaştırılırken gözaltına alınan olmadığı, kavgadan dolayı yaralanan vatandaşların ise Darıca Farabi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu anlar anbean kameralara da yansıdı.

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